Antikor testi 7 pilot ilde başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'DSÖ'nün takibinde olduğu ve Avrupa'da eşi olmayan' olarak anlattığı Antikor testi için açıklama yapıldı. Koronavirüs salgınına karşı kullanılacak testin pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
Koronavirüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı. Ülke genelinde ise test uygulaması, pazartesi günü başlayacak.
İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu antikor testi uygulaması 7 ilde başladı. Sağlık ekipleri, Başkent Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde belirlenen hanelere giderek, test için numune alma işlemi yaptı. Sağlık görevlileri, belirlenen listedeki ailelerin kapısını çalıp, antikor testi uygulaması için geldiklerini söylerken, uygulamayı kabul eden hane ferdinin cep telefonuna bakanlıktan mesaj gelmesi sağlandı. Ardından PCR testi için burundan numune ve kan örneği alındı. Antikor testi uygulananlara 2 gün içinde e-nabız uygulaması ya da ilgili ilçe sağlık müdürlüklüğünden sonucu öğrenebilecekleri bildirildi.
"ANKARA'DA 4 BİN HANEDE UYGULUYORUZ"
Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Ezgi Doğan Seçkin, "153 bin hane TÜİK'in özel bir sistemi aracılığıyla seçildi. Bu sistemde seçilen adreslere giderek kapıları çalıyoruz. Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var. PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor. Biz bu çalışmayı Ankara genelinde 4 bin hanede uyguluyoruz. Testlerin sonuçları 2 gün içerisinde çıkıyor. 2 gün içerisinde e-nabız üzerinden testlerinin sonuçlarını öğrenebiliyorlar ya da ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak bilgi alabilirler" diye konuştu.
"ÇOK ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
Antikor testi yapılan emekli Havva Kesici ise "Arkadaşlarımız kapıma kadar geldiler ve testlerimi yaptılar. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bundan çok memnun oldum. Bana ilk önce Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söylediklerinde şaşırdım. Ama durumu bana anlattılar ben de bu doğrultuda test olmayı kabul ettim ve testlerimi arkadaşlarımız yapmış oldu. Biraz panik oldum ama Sağlık Bakanlığı'ndan geldikleri için kendimi güvende hissettim" ifadelerini kullandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan çıktı
- Bakan Koca'dan hem uyarı hem teşekkür
- Başkan Erdoğan tepki göstermişti! 2 ayrı iddianame düzenlendi
- Komutanın emir subayının bağlantıları deşifre oldu
- ABD FETÖ'yü o listeye almadı
- İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi
- Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti
- Düğünler nasıl yapılacak?
- Prof. Dr. Aybar Doğu Akdeniz'deki çalışmaları değerlendirdi
- İmamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!
- Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?
- İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 5 gün boyunca etkili olacak! 11 Haziran İstanbul hava durumu
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?
- Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?