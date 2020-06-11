11 Haziran 2020, Perşembe
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan çıktı

Rus donanmasına ait Novocherkassk isimli savaş gemisi 'ndan çıktı. Boğazdan geçiş sırasında Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN ÇIKTI

'ndan çıkan Rus donanmasına ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ EŞLİK ETTİ

Ege Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçiş sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

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