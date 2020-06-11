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Mahkeme tarafından kapatılan ve 2 aydır korsan yayın yapan ODA TV’yi kim koruyor?

’da şehit düşen  mensubunu ile yakınlarını deşifre eden ve 6 Mart’ta  () ve 4 Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kapatılarak erişime engellenen ODA , son olarak ‘Askeri ve ’ olayı ile gündeme geldi. ‘Terör propagandası’, ‘ hedef yapmak’ ve ‘Devlet kurumlarını bilerek isteyerek karalama’ suçlarını zincirleme şekilde işleyen ODA TV, ‘odatv4’ adresiyle yaklaşık 2 aydır korsan yayınlarını sürdürüyor. BTK’nın bu adrese neden erişim engeli getirmediği merak konusu. Sabah'tan 'in haberinin detayları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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KORSAN YAYIN YAPAN ODA TV'Yİ KİM KORUYOR?

ODATV, " şehidi mensubunun cenaze görüntülerine Oda ulaştı" başlıklı haberle, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonu deşifre etmiş, cenazeye katılan MİT mensuplarının fotoğraflarını yayınlayarak kimliklerini ifşa etmişti.

Gizli görevdeki MİT şehidinin deşifre edilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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ERİŞİMİ ENGELLENMİŞTİ

Tüm bu gelişmelerin devamında , 6 Mart'ta Oda TV'yi, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren yayınları sebebiyle, "5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 05/03/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır" kararı gereği erişime engellemişti. Ardından Hakimliği sitenin erişime engellenmesine ilişkin karar almıştı.

ODA TV, son olarak 'Askeri ve ' olayı ile gündeme geldi. ODA TV Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlaması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alındı. Yıldız'ın 1. Ordu'da kritik bir görevde olan E.B. isimli astsubay ile Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin askeri sırları üzerine görüşmeler yaptığı, Libya ve Idlib'deki askeri faaliyetlere ilişkin kozmik bilgilere ulaştığı ortaya çıktı.

MAHKEME KAPATTI ODA TV AÇTI

Oda TV, Ankara Sulh Ceza Hakimliği ile 'nın milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verildiği yayınları sebebiyle, alınan karar ardından çeşitli uzantılarla yayın yapmaya devam etti. "Odatv.com.tr", "odatv1.com", "odatv2.com", "odatv3.com" ve "odatv.net" adresleri üzerinden korsan yayına devam eden sitenin bu uzantılarının hepsi de erişime engellendi.

Mahkeme tarafından alınan erişim engeli kararlarına rağmen ODATV bu kez "odatv4" uzantısından korsan olarak yayın hayatına devam etmeye başladı.

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE SUÇ İŞLİYOR, BTK NEDEN İŞLEM YAPMIYOR?

6 Mart'tan beridir BTK ve Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararlar gereğince kapalı olması gereken ODATV her seferinde farklı bir uzantı ile yayın yapmaya ve birilerini hedef haline getirmeye, hatta 'haysiyet cellatlığına' soyunmaya devam ediyor. 'Terör propagandası', ' hedef yapmak' ve 'Devlet kurumlarını bilerek isteyerek karalama' suçlarını zincirleme şekilde işleyen sitenin, "Odatv4" uzantısı üzerinden yaklaşık 2 aydır korsan faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekiyor. BTK'nın bu adrese neden işlem yapmadığı ise merak ediliyor.

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BAKAN VARANK İSYAN ETMİŞTİ

Oda TV'nin kapatılması ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir açıklamada bulunarak "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğü yalanına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı. (Abdurrahman Şimşek/Sabah)

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