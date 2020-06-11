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Dürümlü’de 16 vatandaşı katleden turuncu listedeki PKK’lı terörist İzzet Yiğit yok edildi

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’sında 16 vatandaşı katleden turuncu kategorideki terörist ’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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KANLARI YERDE KALMADI! O ALÇAK YOK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'sında yapılan alçak saldırı ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu saldırıyı gerçekleştiren alçağın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama:

" Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist , kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi"

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