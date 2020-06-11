Dürümlü’de 16 vatandaşı katleden turuncu listedeki PKK’lı terörist İzzet Yiğit yok edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Dürümlü Mezra'sında yapılan alçak saldırı ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu saldırıyı gerçekleştiren alçağın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama:

"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi"