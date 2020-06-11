Son dakika: 17 Aralık Kumpas Davası'nda karar! Cezalar onandı

17 Aralık Kumpas Davası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanıklı davaya ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.

HAİN KUMPASTA NELER YAŞANDI?

FETÖ'nün 17 Aralık kumpası, hükümeti yargı eliyle devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi. Gerçek yüzünü 17 Aralık 2013 tarihinde gösterdi. Bu tarih FETÖ'nün seçilmiş meşru hükümete karşı yürüttüğü operasyonların başlangıcı kabul edildi.

DÖNEMİN BAŞSAVCISININ BİLE HABERİ YOKTU

Firari savcılar, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kadrosundaydı. Her iki savcı 3 ayrı soruşturma yürütüyordu. Koordinasyonu ise bir başka firari Zekeriya Öz yapıyordu.

17 Aralık sabahı 3 soruşturmadaki sözde 89 şüpheliye operasyon yapıldı. Ancak dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın bile haberi yoktu.

BAŞKAN ERDOĞAN VE MİT BAŞKANI BİLE DİNLENDİ

Hukuksuz elde edilen sözde deliller... Aynı hakimlerden alınan dinleme kararları... Onlarca iş adamının mal varlığına koydurulan tedbirler...

8 gün sonra FETÖ'nün firari savcısı Muammer Akkaş harekete geçti. 25 Aralık sabahı sözde 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. O kararların hiçbiri İstanbul Emniyeti tarafından uygulanmadı. Zira dosyada düzmece deliller oluşturulduğu tespit edildi. Yüzlerce kişinin hukuksuz şekilde dinlendiği belirlendi.



Dinlenenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı.

FETÖ'cü polisler, Erdoğan'ın konuşmalarını uzun süre dinledi. Bununla da yetinmedi, kayıtları depoladı. Aynı polisler düzenledikleri fezlekede "Dönemin Başbakanı" ifadesini bile kullandı.

Dinlenen sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan da değildi. 3'ncü kişi sıfatıyla çok sayıda bakan, MİT Başkanı ve AK Parti yöneticisi de dinlenenler arasındaydı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ, HAREKETE GEÇİLDİ

17 ve 25 Aralık kumpasları için hazırlanan sözde soruşturma dosyalarına takipsizlik kararı verildi. Hükümeti yıkmaya çalışan FETÖ'cü polis ve savcılar hakkındaysa dava açıldı. 25 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

13'ü toplamda 172 yıla kadar hapis cezası aldı. 22 sanığa da örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası verildi. Muammer Akkaş, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç ise firari.

FETÖ'nün yargıdaki yapılanması seçilmiş hükumeti deviremedi. Üç buçuk yıl sonra, bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cüler harekete geçti. Ancak millet FETÖ'cü hainlere "dur" dedi.