11 Haziran 2020, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan "kadına şiddet" olayına tepki!

Son dakika haberine göre; Başkan , MKYK toplantısında erken seçimle ilgili tartışmalara bir kez daha nokta koyarken, " yok. 2023’ü bekleyecekler." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca 'ta Ceylan G. isimli kadına uygulanan şiddet olayıyla ilgili olarak ’in şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KADINA ŞİDDET OLAYINA TEPKİ!

Başkan MKYK toplantısında yaptığı konuşmada , kadına şiddet ve konularını değerlendirdi. Başkan Erdoğan, kadına yönelik şiddet uygulayanların serbest bırakılmasını eleştirerek, 'da yaşanan bir olayı örnek gösterdi. Erdoğan, 'ye yabancı turist girişini sağlamak için ve Devlet Başkanı'yla yaptığı görüşmeleri de aktardı.

NİYE SEÇİM YAPALIM?

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Erdoğan, önceki günkü MKYK toplantısında, siyaset gündemindeki önemli bazı konularda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, olacağıyla ilgili iddiaları anımsatarak şöyle dedi: "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan bir tek muhalefet. Arka arkaya açıkladığımız paketler onları rahatsız etti. Şimdi yeni dönemde, seçim ve siyasi partiler yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için bir komisyon kurduk. Onlar çalışmaları yapıp önümüze getirecek."

MERKEL VE PUTİN'LE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, turizm gelirlerinde kayıp yaşanacağını, bu açığın sağlık turizmiyle kapatılmaya çalışacağını dile getirdi. Erdoğan, bu konuda, Almanya Başbakanı Angela ve Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmelerini aktardı. Erdoğan, "Bu sene turizmden olan kaybımızı sağlık turizmi ile gidermeyi planlıyoruz. Merkel ile yaptığım görüşmede turizm için kapıların açılmasını istedim. Rusya'yla da aynı şekilde. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde turizm için belli kurallarla girişlere izin vereceğiz" dedi.

KADINA ŞİDDET UYGULAYAN NASIL SERBEST BIRAKILIR?

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunumu sırasında, konu kadına yönelik şiddete geldi. Soylu'nun pandemi döneminde tüm dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye'de azaldığı iddiası üzerine Erdoğan devreye girerek İstanbul'da yaşanan ve medyaya yansıyan bir olaydan örnek verdi. Erdoğan, İstanbul 'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan 'in şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" dedi. Soylu da "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını verdi. Erdoğan, Soylu'nun anlattığı, 'telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi'nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.

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ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün telefonda ve Suriye'yi görüştü. Görüşmede Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, telefon görüşmesinde Libya'da bir an önce ateşkes ilan edilmesi, taraflar arasında diyaloğun başlatılması gerektiği vurgusu yaptı.

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