10 Haziran 2020, Çarşamba
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Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

Son dakika haberine göre; merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020
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ADANA MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüne yönelik çalışma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, ve 'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu, yeniden yapılanma içinde yer aldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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