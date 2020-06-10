Bilim Kurulu harekete geçti! İstanbul’a kademeli mesai...

Hükûmetin aldığı karar doğrultusunda 1 Haziran'da kaldırılan kısıtlamalardan sonra, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan toplu taşıma kullanımında sosyal mesafe kurallarına uyum için farklı öneriler gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun bazı üyeleri ile Prof. Dr. Mehmet Ceylan, büyükşehirlerde çalışanların mesai saatlerinin kademelendirilmesine geçilmesini önerdi. Bu yolla toplu ulaşım araçlarındaki yığılmaların önlenebileceğini dile getiren uzmanların önerileri, İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulunun da gündemine geldi.