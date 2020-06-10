10 Haziran 2020, Çarşamba
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Bilim Kurulu harekete geçti! İstanbul’a kademeli mesai...

Koronavirüs ile mücadelede başarılı bir yol izleyen Türkiye yeni normale 1 Haziran'da geçerken Bilim Kurulu üyelerinden için özel formül geldi. Toplu taşımada yoğunluğu azaltıp, mesafeyi korumak için İstanbul’a ‘kademeli mesai’ gündemde. Mesai saatleri bölünecek, çalışanlar aynı anda yola çıkmayacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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İSTANBUL’A KADEMELİ MESAİ!

Hükûmetin aldığı karar doğrultusunda 1 Haziran'da kaldırılan kısıtlamalardan sonra, başta olmak üzere büyükşehirlerde artan toplu taşıma kullanımında sosyal mesafe kurallarına uyum için farklı öneriler gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bazı üyeleri ile Prof. Dr. Mehmet Ceylan, büyükşehirlerde çalışanların mesai saatlerinin kademelendirilmesine geçilmesini önerdi. Bu yolla araçlarındaki yığılmaların önlenebileceğini dile getiren uzmanların önerileri, İstanbul Toplu Kurulunun da gündemine geldi.

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