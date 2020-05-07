İBB'de üç skandal! İşçi maaşlarını yatırmadılar...

1- VATANDAŞIN GAZ FATURASINI ŞİŞİRDİLER



Koronavirüs salgını nedeniyle canıyla uğraşan vatandaşın başına doğalgaz faturaları bela oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki İGDAŞ'ın normalde 25-35 gün arasında sayaç okuyarak kesmesi gereken faturaların süresi 45 günü buldu. Hatta vatandaşa 75 günlük gaz faturası bile gönderildi. Yüksek meblağlı kesilen faturaları gören vatandaş çileden çıktı. 6.5 milyon abonesi olan İGDAŞ gelen şikâyetlere kulaklarını tıkadı. İstanbullular çareyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kapısını çalmakta buldu. Vatandaş şikâyet yağmuruna tutunca kurum da İGDAŞ'la ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İGDAŞ'ın bu durumdan maddi bir çıkar sağlayıp sağlamadığı da inceleniyor. Örneklerden biri son 3 ayda faturasının ortalamasının 185 TL olduğunu söyleyen Erdem Yücel. Yücel, "Martta gelen fatura 182 TL, şubatta gelen ise 227 TL. Basit bir matematik ile toplayıp 3'e böldüğünüzde 185 TL ortalama çıkıyor. Ayrıca son 5 ayın ortalaması ise 127 TL. Burada soygundan başka bir şey yoktur. Nisanda bana gelen ise 276 lira. Aklım almıyor. Vatandaşın cebine göz dikmiş durumdalar" dedi. Faturaya itiraz ettiğini söyleyen Yücel, talebinin reddedildiğini belirtti.



75 GÜNLÜK FATURA GÖNDERDİLER

Gültekin Topal isimli vatandaş da nisanda kombiyi sadece 10 gün 30 derecede yakmasına rağmen, 368 TL fatura geldiğini söyledi. Eren Taşgit de "İGDAŞ bana 75 günlük fatura kesip öyle göndermiş. Şikayetçi olacağım" dedi. Salim adında bir vatandaş ise "İGDAŞ faturalarında vatandaşa bindir sonra şirin görünmek için askıda fatura de... Sadece su ısıtmak için kullandığım gaz 220 TL geldi" diyerek tepkisini gösterdi. Nezih Er isimli vatandaş da bugüne kadar en çok 300 TL fatura ödediğini, şimdi gelen faturanın 498 TL olduğunu söyledi.



İGDAŞ VİRÜSÜ BAHANE ETTİ

DAHA önce kıyasen fatura çıkartılmadığını belirten İGDAŞ açıklama üzerine açıklama yapmaya başladı. İlk başta kesilen faturaların EPDK mevzuatına uygun olduğunu belirten şirket, fatura sürelerin 45 ve üstü gün sayısını bulunca, ikinci bir açıklama yaptı. Şirket yaptığı açıklamayla bu kez virüs bahanesine sarıldı. İGDAŞ, "Pazar hariç her gün sayaç okunması gerekiyor. Ancak gerek idari izinli personelin çok oluşu gerekse sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle okuma işlemi yapılamadı. Bu nedenle gün sayısı uzatılmak zorunda kalındı" dedi.



ÖNCE İHTAR SONRA CEZA

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetlerin ardından inceleme yapan EPDK, İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Şirket hakkında soruşturma başlatıldı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Gelen şikâyetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız" dedi. Sayaçların okunma sürelerinin belli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur ederseniz elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz" diye konuştu.



FAZLA TUTAR İADE EDİLECEK

"Fazla alınan tutarların vatandaşlara iade edilmesi gerekiyor" diyen Yılmaz, başka illerden de yüksek doğalgaz faturalarıyla ilgili şikâyetlerin gelmeye başladığını belirterek, "Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin. Faturalarla ilgili şüphesi olan internet sitemizden başvursun. Tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz" dedi.







2- 2020 MODEL VURGUN



Seçim sürecinde tasarruf ve israf kelimelerini bol bol kullanan Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) üzerinden araç kiralama ihalesi açtı. 'Pandemi sürecinde İBB'nin gelirlerinde çok ciddi düşüş oldu' diyerek vatandaştan zekât, fitre ve bağış isteyen, son olarak da faturalar üzerinden vurgun yapan İBB yönetimi, tekrar araç ihalesine çıktı. İsrafta sınır tanımayan yönetim, araçların 2020 model ve 0 kilometre olmasını şart koştu. Çalışanlarının maaşlarını ödemeyen CHP'li yönetimin araçlarda aradığı teknik özellikler ise pes dedirtti. İhale şartnamesini de bu yönde düzenleyen yönetimin lüks araç ihalesinin 21 Mayıs'ta Üsküdar'da bulunan İSFALT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 10:00'da gerçekleşeceği bildirildi.



10 BİN ARAÇ KİRALAMASI YAPTI

Vatandaşa tasarruf söylemleriyle seslenen, araç sevdası bir türlü bitmeyen İBB yönetimi İSFALT üzerinden kaymak tabaka için 88 adet 2020 model araç kiralama ihalesi açtı. İBB yönetimi göreve geldikten sonra, İSFALT, İSPARK, İSKİ, İETT, İBB, Spor İstanbul, BELBİM, BELTUR ve Ağaç ve Peyjaş AŞ gibi şirketleri üzerinden defalarca araç ihalesine çıktı. İBB yönetimi bu kiralama hizmetlerinde ise tam anlamıyla israfın belini kırdı. İBB yönetimi yaptığı ihalelerle toplamda 9 bin 831 araç kiralama işi yaptı. Ayrıca İSFALT üzerinden yapılan araç ihalesinde teknik şartnamede istenen özellikler bakımından yaklaşık maliyetin 5 milyon TL'ye yakın olduğu bilgisi öğrenildi. Araçların şehir dışında da kullanılabileceği özellikle belirtildi.







3- İBB İŞÇİ MAAŞLARINI YATIRMADI



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, personelini çalıştırmasına rağmen kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ramazan'da da çalışanların maaşlarını hâlâ yatırmadı. Artan şikâyetler üzerine çalışanlara e-mail gönderilerek "Kısa çalışma ödeneğinden para gelecek. Cumaya kadar idare edin" denildi. İştirak şirketleri başta olmak üzere İBB çalışanlarının maaşlarının İŞKUR tarafından yapılacak ödenekle yatırılacağı belirtildi. İşçilerin maaşları konusunda sırtını devlete yaslayan CHP'li yönetim buna rağmen işçilerin maaşlarını ödemedi. Ramazan ayı nedeniyle paraya ihtiyaç duyan işçiler ise yoğun şekilde kendi birimlerine taleplerini iletti. Bunun üzerine Sporİstanbul, Ulaşım A.Ş ve diğer İBB iştirakleri çalışanlarına bir e-mail göndererek maaşlar hakkında bilgi verdi. İsmini vermek istemeyen bir İBB çalışanı "Yöneticilerin maaşları tıkır tıkır yatarken, işçinin maaşında erteleme yapıyorlar. Ramazan ayındayız ve zaten dünya genelinde pandemi nedeniyle olumsuz bir süreç ilerliyor devlet elinden geleni yapıyor ancak yönetim göz göre göre maaşları yatırmıyor" dedi.

SABAH