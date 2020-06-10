PKK'nın infazcısına nokta operasyon! İHA'lar belirledi F-16'lar vurdu...
Kuzey Irak'ta düzenlenen İHA destekli hava harekatıyla PKK’nın örgüt içi infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un öldürüldüğü nefes kesen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Kuzey Irak'ta düzenlenen İHA destekli hava harekâtıyla saklandığı evde öldürülen ve en çok aranan teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un öldürüldüğü nefes kesen operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Örgüt içi infazlarda Abdullah Öcalan'ın kurşuna dizme emri talimatı verdiği ve "Apo'nun Celladı" olarak bilinen terörist Nazlıkul'un öldürülmeden 1 gün önce terör örgütünün yayın organlarına demeç verdiği belirlendi. Teröristin verdiği demeç sonrası sinyal takibiyle 24 saat içinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla öldürüldüğü öğrenildi.
KANDİL'DEN KAÇMIŞTI
Kuzey Irak'ın Süleymaniye kenti Sinyan mezrasında saklandığı eve MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu öldürülen PKK Merkez Komite üyesi İsmail Nazlıkul'un sinyal takibi sonucu düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü öğrenildi. Kandil'e yönelik hava harekâtları nedeniyle buradaki barınma alanlarını terk edip Kandil eteklerindeki Bradost bölgesindeki bir evde gizlenen İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK'nın yayın organlarına 25 Mayıs günü demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı terörist Nazlıkul'un gizlendiği evi tespit etti.
Örgütün beyin takımını oluşturan çekirdek kadrolardan biri olan Nazlıkul'un güvenlik nedeniyle sıklıkla yer değiştirdiğini de dikkate alan istihbarat birimleri teröristin kaldığı eve sivillerin zarar görebileceğini de göz önünde bulundurup sabaha karşı operasyon yapma kararı aldı. Ancak bu süre zarfında terörist Nazlıkul'un evden ayrılıp başka bir yere gidebileceği ihtimalini de masaya yatıran istihbarat birimleri evin bulunduğu bölgede TSK'nın harekatı yapacağı saate kadar insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif ve istihbarat uçuşunu sürdürdü. 26 Mayıs günü operasyon için düğmeye basıldı.
1 TONLUK MÜHİMMAT
Saatler 03.52'yi gösterdiğinde Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü Atmaca filosundan havalanan mühimmat yüklü F-16, teröristin bulunduğu evi ısıya güdümlü, hedefe kilitlenen 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurdu. Nazlıkul ile birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de öldürüldü. Terör örgütü PKK, Nazlıkul'un öldürüldüğünü gizlerken, örgüt yayınları her zaman olduğu gibi yalana sarılarak Nazlıkul'un öldürüldüğü evin sivillere ait bir evmiş gibi kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Azılı teröristin öldürüldüğü Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanınca terör örgütü PKK da bir açıklamayla Nazlıkul'un öldürüldüğünü duyurdu. Terörist Nazlıkul, 1994'te 18 üniversite öğrencisini dağdan inmek istedikleri için infaz etmişti.
KANDİL'DEN KAÇMIŞTI
Kuzey Irak'ın Süleymaniye kenti Sinyan mezrasında saklandığı eve MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu öldürülen PKK Merkez Komite üyesi İsmail Nazlıkul'un sinyal takibi sonucu düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü öğrenildi. Kandil'e yönelik hava harekâtları nedeniyle buradaki barınma alanlarını terk edip Kandil eteklerindeki Bradost bölgesindeki bir evde gizlenen İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK'nın yayın organlarına 25 Mayıs günü demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı terörist Nazlıkul'un gizlendiği evi tespit etti.
Örgütün beyin takımını oluşturan çekirdek kadrolardan biri olan Nazlıkul'un güvenlik nedeniyle sıklıkla yer değiştirdiğini de dikkate alan istihbarat birimleri teröristin kaldığı eve sivillerin zarar görebileceğini de göz önünde bulundurup sabaha karşı operasyon yapma kararı aldı. Ancak bu süre zarfında terörist Nazlıkul'un evden ayrılıp başka bir yere gidebileceği ihtimalini de masaya yatıran istihbarat birimleri evin bulunduğu bölgede TSK'nın harekatı yapacağı saate kadar insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif ve istihbarat uçuşunu sürdürdü. 26 Mayıs günü operasyon için düğmeye basıldı.
1 TONLUK MÜHİMMAT
Saatler 03.52'yi gösterdiğinde Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü Atmaca filosundan havalanan mühimmat yüklü F-16, teröristin bulunduğu evi ısıya güdümlü, hedefe kilitlenen 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurdu. Nazlıkul ile birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de öldürüldü. Terör örgütü PKK, Nazlıkul'un öldürüldüğünü gizlerken, örgüt yayınları her zaman olduğu gibi yalana sarılarak Nazlıkul'un öldürüldüğü evin sivillere ait bir evmiş gibi kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Azılı teröristin öldürüldüğü Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanınca terör örgütü PKK da bir açıklamayla Nazlıkul'un öldürüldüğünü duyurdu. Terörist Nazlıkul, 1994'te 18 üniversite öğrencisini dağdan inmek istedikleri için infaz etmişti.
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