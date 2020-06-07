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Son dakika: Diyarbakır'da PKK operasyonu! HDP'li ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltında

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda aralarında 'li ve 'li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA PKK OPERASYONU! HDP'Lİ VE DBP'Lİ YÖNETİCİLERİN DE BULUNDUĞU 5 KİŞİ GÖZALTINDA
'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda aralarında 'li ve 'li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/ içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi edinilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, terör örgütüne müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması ile terör operasyonlarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li ve DBP'li yönetici ile milletvekili adayının da yer aldığı 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır, Çınar ve Bingöl'de 10 adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Aramada çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi, ajandalar ile SIM kart, flash bellek ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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