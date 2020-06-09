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Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de...
ABD'nin Harvard üniversitesinde, uydu fotoğraflarını inceleyen araştırma ekibi, yeni tip koronavirüs salgınının sonbahar başında ortaya çıktığını iddia etti. Araştırmaya göre, Çin'in Wuhan bölgesinde, eylül ve ekim aylarındaki hastane trafiği ile internette yapılan tıbbi sorgulamalar örtüşüyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:00
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