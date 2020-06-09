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Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de...

ABD'nin Harvard üniversitesinde, uydu fotoğraflarını inceleyen araştırma ekibi, yeni tip koronavirüs salgınının sonbahar başında ortaya çıktığını iddia etti. Araştırmaya göre, Çin'in Wuhan bölgesinde, eylül ve ekim aylarındaki hastane trafiği ile internette yapılan tıbbi sorgulamalar örtüşüyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:00
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Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de... GALERİ DEVAM EDİYOR

ABD'nin Harvard Üniversitesinde, uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'de çok daha önce yayılmış olabileceğini ortaya koydu.

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Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de...

Harvard Tıp Fakültesinde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin'in Wuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.

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Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de...

Araştırma ekibi, geçen sonbahar ayında, Wuhan kentindeki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ve bunun Kovid-19 salgınından kaynaklanan bir hastane ziyareti yoğunluğu olabileceğini iddia etti.

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Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de...

"EKİM AYINDA BİR ŞEYLER OLUYORDU"

Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı olan Bronwnstein, "Ekim ayında bir şeyler oluyordu. Açıkçası, Wuhan'da yeni koronavirüs salgınının başlangıcı olarak söylenenden çok daha önce yüksek düzeyde toplumsal bozulma yaşandı." ifadesini kullandı.

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Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de...

Araştırma ekibi başkanı Prof. John Brownstein, Amerikan ABC kanalına yaptığı açıklamada, istihbarat kurumlarınınkine benzer bir teknikle uydu görüntülerini analiz ettiklerinde, 2019 yazı sonunda Wuhan'daki hastanelerde yaşanan trafikte bariz bir artış gözlemlediklerini, Çin'e özel internet arama motorunda, aynı dönem yapılan tıbbi sorgulamaların da daha sonra Kovid-19 ile ilişkilendirilen semptomlarla örtüştüğünü saptadıklarını belirtti.