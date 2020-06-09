Son dakika haberi: Uydu fotoğrafları ortaya koydu! Corona virüsün Çin'de...

Araştırma ekibi başkanı Prof. John Brownstein, Amerikan ABC kanalına yaptığı açıklamada, istihbarat kurumlarınınkine benzer bir teknikle uydu görüntülerini analiz ettiklerinde, 2019 yazı sonunda Wuhan'daki hastanelerde yaşanan trafikte bariz bir artış gözlemlediklerini, Çin'e özel internet arama motorunda, aynı dönem yapılan tıbbi sorgulamaların da daha sonra Kovid-19 ile ilişkilendirilen semptomlarla örtüştüğünü saptadıklarını belirtti.