Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor

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Rusya'da salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alınsa da 16 Mayıs'tan bu yana vaka sayısı günlük yaklaşık 9 bin hasta tespiti ile yükselmeye devam ediyor. Mayıs ayının başından itibaren ülkede ortalama günlük 10 bin civarında tespit edilen vaka sayısı, 16 Mayıs'ta 9 bin 200'e indi. 18 Mayıs'ta 8 bin 926'a gerileyen rakamlar bugüne kadar geçen süre diliminde 8 bin ile 9 bin arasındaki bantta takılı kaldı.