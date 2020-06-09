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Haberler Galeri Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor

Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış uzun süredir düşmüyor. Ülkede yarım milyona yaklaşan vaka sayısı artmaya devam ederken, salgının yeni hedefi Moskova dışındaki federatif bölgeler oldu. Nijegorod, Sverdlovsk, Rostov, Krasnoyarsk bölgeleri, Dağıstan Cumhuriyeti'nde vakalar yüksek seviyelere ulaştı, ölümler arttı. Rusya'da çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı durumunda. Bölgelerdeki kritik hale gelen duruma müdahale için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Dağıstan Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Kuzey Osetya, Zabaykalskiy, Vladimir ve Pskov bölgelerine sağlık ekibi ve ilaç desteği gönderildi.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:52
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Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Rusya'da salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alınsa da 16 Mayıs'tan bu yana vaka sayısı günlük yaklaşık 9 bin hasta tespiti ile yükselmeye devam ediyor. Mayıs ayının başından itibaren ülkede ortalama günlük 10 bin civarında tespit edilen vaka sayısı, 16 Mayıs'ta 9 bin 200'e indi. 18 Mayıs'ta 8 bin 926'a gerileyen rakamlar bugüne kadar geçen süre diliminde 8 bin ile 9 bin arasındaki bantta takılı kaldı.

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Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor

Mayıs ayının ortasından bu yana ülkede vaka sayısı en fazla 8 bin 338'e 27 Mayıs'ta düşürülebildi. Son bir ayda ölü sayısında da dikkat çekici artış oldu. Bu sürede günlük 100'ün altına düşmeyen ölü sayısı 6 bini geçti.

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Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor

Bugüne kadarki toplam 500 bine yakın hasta sayısının yarısı tedavi edilebilirken, çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.

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Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor

Ülke genelinde 300 binden fazla kişinin hala gözetim altında olması ise toplumda salgının etkin varlığının işareti olarak değerlendiriliyor.

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Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor

SALGIN FEDERATİF BÖLGELERDE ARTTI

Başkent Moskova, salgının başladığı süreçte günlük vaka sayısı toplam vaka sayısının yarısına sahip iken, alınan önlemler sayesinde son günlerde bu oran dörtte bire düşürülebildi.