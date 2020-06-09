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Son dakika: Putin'den talimat! Rusya corona virüs vaka sayısını düşüremiyor
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış uzun süredir düşmüyor. Ülkede yarım milyona yaklaşan vaka sayısı artmaya devam ederken, salgının yeni hedefi Moskova dışındaki federatif bölgeler oldu. Nijegorod, Sverdlovsk, Rostov, Krasnoyarsk bölgeleri, Dağıstan Cumhuriyeti'nde vakalar yüksek seviyelere ulaştı, ölümler arttı. Rusya'da çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı durumunda. Bölgelerdeki kritik hale gelen duruma müdahale için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Dağıstan Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Kuzey Osetya, Zabaykalskiy, Vladimir ve Pskov bölgelerine sağlık ekibi ve ilaç desteği gönderildi.
Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:52
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