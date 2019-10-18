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İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu! Bartın imamı gözaltına alındı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
'GAYBUBET EVİ' OPERASYONU! BARTIN İMAMI YAKALANDI...

Son dakika haberine göre; 'da 'nün 'gaybubet evlerine' düzenlenen operasyonda aralarında sözde il imamının da olduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve () Şube Müdürlüğü polisleri / soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan kişilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

TEM ve İstihbarat ekipleri, FETÖ/PDY'nin 8 'gaybubet evine' dün akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı soruşturmalarda aranması olan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler 'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

BARTIN İMAMI YAKALANDI
Şüphelilerden M.Y.'nin örgütte üst düzey yönetici olarak il imamı olduğu, İ.K.'nın Bartın Ulus ilçe imamı olduğu belirlendi. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ elebaşının yazdığı kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 lira, 888 Dolar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

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