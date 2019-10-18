İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu! Bartın imamı gözaltına alındı...
Son dakika haberine göre; İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' düzenlenen operasyonda aralarında sözde Bartın il imamının da olduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polisleri FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan kişilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.
TEM ve İstihbarat ekipleri, FETÖ/PDY'nin 8 'gaybubet evine' dün akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı soruşturmalarda aranması olan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
BARTIN İMAMI YAKALANDI
Şüphelilerden M.Y.'nin örgütte üst düzey yönetici olarak Bartın il imamı olduğu, İ.K.'nın Bartın Ulus ilçe imamı olduğu belirlendi. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ elebaşının yazdığı kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 lira, 888 Dolar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- “Kudüs şairi Nuri Pakdil, ömrünü milletine adamış bir insandı”
- Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Vakti geldiğinde...
- Adil Öksüz davasında flaş gelişme
- Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
- Katar eski Başbakanı Sani'den Arap Birliği'ne eleştiri
- Dünya Türkiye - ABD anlaşmasını konuşuyor
- Son dakika: Yazar Nuri Pakdil vefat etti
- Merkezi Yönetim Bütçe teklifi TBMM'ye sunuldu
- Ekrem İmamoğlu yine sözünü tutmadı
- Erdoğan: ABD sözünü yerine getirmezse...
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Vakti geldiğinde gereken yapılacak |Video
- Son dakika: Başkan Erdoğan: ABD sözünü yerine getirmezse harekat sürer
- Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında flaş gelişme
- İsrail basını Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı böyle gördü: ABD'nin Orta Doğu'daki itibarı...
- Mustafa Şentop'tan Türkiye ile ABD arasında varılan "Suriye anlaşması" hakkında açıklama
- Ankara'da haksız kazanç elde eden 72 kişiye operasyon
- Bulgaristan'dan Türkiye hakkında skandal haber!
- Booking hakkında karar verildi! Türkiye Seyahat Acentaları Birliği dava açmıştı
- İzmir'de görenleri şoke eden olay! Köpek balığı karaya vurdu
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik
- HDP'li Nusaybin, Yüksekova be Hakkari Belediyelerine görevlendirme
- THY'nin rekor kıran ilanına başvuru için son gün...