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Son dakika: HDP’li Pervin Buldan Millet İttifakı’na meydan okudu! Meral Akşener’e şok gönderme...

Eş Genel Başkanı , ’nı oluşturan , İYİ Parti ve ’ne adeta meydan okudu. Pervin Buldan açıklamasında, “’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz” derken ’e gönderme yaptı. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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HDP’Lİ BULDAN MİLLET İTTİFAKI’NA MEYDAN OKUDU!

İYİ Parti Genel Başkanı "'yi 'nın yanında konumlandırıyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirtmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise bir programda İYİ Partililer'in kendilerine aracı gönderdiğini söyleyerek akıl hocalığı yaptıklarını itiraf etmişti.

MİLLET İTTİFAKI'NA GÖNDERME YAPTI

HDP Eş Genel Başkanı ise yaptığı açıklamada Millet İttfakı'na adeta meydan okurcasına "Türkiye'nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz" diyerek 'nda bulunan , İYİ Parti ve 'ne gönderme yaptı.

BULDAN: HDP OLMADAN KİMSE SEÇİMİ KAZANAMAZ

Buldan'ın yaptığı açıklamada, "HDP'yi bir siyasi parti olarak görmeyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Her seçim yeni bir kazanım olacak, Her seçim AKP'nin kaybedeceği bir seçim olacaktır" diyerek Millet İttifakı ile iş birliği yapıldığını beyan etmiş oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklaması ise şöyle:

"7 Haziran seçimlerinde HDP'nin başarısını hazmedemeyenler, seçimleri iptal ettiler ve 1 Kasım tarihinde ülkeyi bir kez daha seçime götürdüler. Ne oldu? HDP bir kez daha kazandı. 31 Mart yerel seçimlerini her türlü engellemeye rağmen, kayyum gasplarına rağmen, birçok belediyede eşbaşkanlık kazandı. seçimleri tarihinde bir ilktir. Faşizmin karşısına, saldırının karşısına, şiddetin karşısına, yok saymanın karşısına, inkarın karşısına, demokrasi güçlerinin birlikte karşı çıktığı bir tarih 23 Haziran seçimleridir. İstanbul'da, 'da, 'da, 'de HDP olmadan hiç kimse seçimi kazanamaz bir hale geldi. Bugün de iddia ediyoruz: Bundan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz. HDP'yi demokrasi güçlerinden ayırmak isteyen bir güçle karşı karşıyayız. HDP'yi bir olarak görmeyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Her yeni bir kazanım olacak, Her seçim AKP'nin kaybedeceği bir seçim olacaktır."

(DAMLA KAYA/SABAH)

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