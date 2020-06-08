Son dakika: HDP’li Pervin Buldan Millet İttifakı’na meydan okudu! Meral Akşener’e şok gönderme...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne adeta meydan okudu. Pervin Buldan açıklamasında, “Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz” derken Meral Akşener’e gönderme yaptı. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın haberi...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirtmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise bir programda İYİ Partililer'in kendilerine aracı gönderdiğini söyleyerek akıl hocalığı yaptıklarını itiraf etmişti.
MİLLET İTTİFAKI'NA GÖNDERME YAPTI
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise yaptığı açıklamada Millet İttfakı'na adeta meydan okurcasına "Türkiye'nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz" diyerek Millet İttifakı'nda bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne gönderme yaptı.
BULDAN: HDP OLMADAN KİMSE SEÇİMİ KAZANAMAZ
Buldan'ın yaptığı açıklamada, "HDP'yi bir siyasi parti olarak görmeyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Her seçim yeni bir kazanım olacak, Her seçim AKP'nin kaybedeceği bir seçim olacaktır" diyerek Millet İttifakı ile iş birliği yapıldığını beyan etmiş oldu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklaması ise şöyle:
"7 Haziran seçimlerinde HDP'nin başarısını hazmedemeyenler, seçimleri iptal ettiler ve 1 Kasım tarihinde ülkeyi bir kez daha seçime götürdüler. Ne oldu? HDP bir kez daha kazandı. 31 Mart yerel seçimlerini her türlü engellemeye rağmen, kayyum gasplarına rağmen, birçok belediyede eşbaşkanlık kazandı. İstanbul seçimleri Türkiye tarihinde bir ilktir. Faşizmin karşısına, saldırının karşısına, şiddetin karşısına, yok saymanın karşısına, inkarın karşısına, demokrasi güçlerinin birlikte karşı çıktığı bir tarih 23 Haziran seçimleridir. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Mersin'de HDP olmadan hiç kimse seçimi kazanamaz bir hale geldi. Bugün de iddia ediyoruz: Bundan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz. HDP'yi demokrasi güçlerinden ayırmak isteyen bir güçle karşı karşıyayız. HDP'yi bir siyasi parti olarak görmeyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Her seçim yeni bir kazanım olacak, Her seçim AKP'nin kaybedeceği bir seçim olacaktır."
(DAMLA KAYA/SABAH)
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