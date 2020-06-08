08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Tunç Soyer’den bir HDP skandalı daha

CHP’li Tunç Soyer’den bir HDP skandalı daha

’li Başkanı ’in, ’ya destek bildirisine imza atan üç akademisyeni belediyenin şirketine yönetici olarak ataması ardından Büyükşehir’in organizasyonlarını yapacak isim de sevici çıktı. O ismin skandal tweetleri ortaya çıktı. Kaya, “PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan, teröristlere gerilla diyen, 'nun yakın arkadaşı, HDP'nin Başkan adayı, 'nin organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler” dedi. Sabah Gazetesi'nden 'nın özel haberine ilişkin detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
CHP’Lİ TUNÇ SOYER’DEN BİR HDP SKANDALI DAHA

Kaya sosyal medya hesabından Başkanı 'in ilginç bir atamasını deşifre etmişti. Kaya; Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal'un CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atandığını belirtmişti. CHP'li Tunç Soyer'in atadığı isimlerin geçtiğimiz yıllarda bazı akademisyenlerden tarafından hazırlanan 'ya destek bildirisine imza atan isimler oldukları belirlenmişti.

Soyer yeni bir skandala imza attı.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER İHALE VERDİ

'li olduğu belirtilen 'nin 2019 tarihinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 'nde davasının olduğu ve yargılamasının devam ettiği ve bu isme CHP'li Tunç Soyer'in ihale verdiği öğrenildi. CHP'li 'nin organizasyonlarını yapacak olan A.G.D Organizasyon'un ortağı olduğu öğrenilen Saymadi'nin skandal tweetleri de ortaya çıktı.

PKK'YA GÜZELLEME YAPANA İHALE

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Saymadi'nin iletilerini paylaştı. Ayrıca Kaya, "PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan, teröristlere gerilla diyen, 'nun yakın arkadaşı, HDP'nin Başkan adayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler" dedi.




BOMBAYI PATLATAN TERÖRİSTTE ÖVÜCÜ SÖZLER

CHP'li Soyer'in ihale verdiği Saymadi'nin 2015 yılında Twitter hesabındaki paylaşımında "Dersim'de polise teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatan gerilla tepeden tırnağa irade ve inanç abidesi. #DersimAteşAltında" ifadelerini kullandığı görüldü.



KAFTANCIOĞLU'NA "İYİ Kİ YOLDAŞIMIZ!" DEDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile fotoğrafının yan yana olduğu bir kareyi paylaşan Saymadi'nin "Bugünkü başarıda büyük emeği var canım arkadaşım Canan'ın. Sosyalist seçmeni HDP'li seçmen biraz da Canan sayesinde ferah ferah oy verdi. İyi ki var. İyi ki yoldaşımız. Her şey çok güzel oldu" ifadelerini kullanması dikkat çekti.



KARAYILAN'IN CÜMLELERİNİ PAYLAŞTI

Ahmet Saymadi'nin PKK elebaşı 'in cümlelerini Paylaşıp "Karayılan: Gerilla Türkiye ve Ortadoğu halklarının en önemli savunma gücüdür. Hiç değilse IŞİD'e karşı mücadele eden önemli bir güçtür" dediği görüldü.

DAMLA KAYA - SABAH

CHP'li Tunç Soyer'in Atatürk imzalı maskesine tepki: Tarihe Atatürk'ü ve Türk bayrağını çöpe atanlar olarak geçecekler CHP'Lİ TUNÇ SOYER'İN ATATÜRK İMZALI MASKESİNE TEPKİ: TARİHE "ATATÜRK'Ü VE TÜRK BAYRAĞINI ÇÖPE ATANLAR" OLARAK GEÇECEKLER
CHP’li Tunç Soyer terör destekçilerini belediye şirketinin başına geçirdi CHP’Lİ TUNÇ SOYER TERÖR DESTEKÇİLERİNİ BELEDİYE ŞİRKETİNİN BAŞINA GEÇİRDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA