CHP’li Tunç Soyer’den bir HDP skandalı daha
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, PKK’ya destek bildirisine imza atan üç akademisyeni belediyenin şirketine yönetici olarak ataması ardından Büyükşehir’in organizasyonlarını yapacak isim de HDP sevici çıktı. O ismin skandal tweetleri ortaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan, teröristlere gerilla diyen, Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı, HDP'nin 2014 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler” dedi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilginç bir atamasını deşifre etmişti. Kaya; Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal'un CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atandığını belirtmişti. CHP'li Tunç Soyer'in atadığı isimlerin geçtiğimiz yıllarda bazı akademisyenlerden tarafından hazırlanan PKK'ya destek bildirisine imza atan isimler oldukları belirlenmişti.
Soyer yeni bir skandala imza attı.
CHP'Lİ TUNÇ SOYER İHALE VERDİ
HDP'li olduğu belirtilen Ahmet Saymadi'nin 2019 tarihinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde davasının olduğu ve yargılamasının devam ettiği ve bu isme CHP'li Tunç Soyer'in ihale verdiği öğrenildi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarını yapacak olan A.G.D Organizasyon'un ortağı olduğu öğrenilen Saymadi'nin skandal tweetleri de ortaya çıktı.
PKK'YA GÜZELLEME YAPANA İHALE
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Saymadi'nin iletilerini paylaştı. Ayrıca Kaya, "PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan, teröristlere gerilla diyen, Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı, HDP'nin 2014 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler" dedi.
BOMBAYI PATLATAN TERÖRİSTTE ÖVÜCÜ SÖZLER
CHP'li Soyer'in ihale verdiği Saymadi'nin 2015 yılında Twitter hesabındaki paylaşımında "Dersim'de polise teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatan gerilla tepeden tırnağa irade ve inanç abidesi. #DersimAteşAltında" ifadelerini kullandığı görüldü.
KAFTANCIOĞLU'NA "İYİ Kİ YOLDAŞIMIZ!" DEDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile fotoğrafının yan yana olduğu bir kareyi paylaşan Saymadi'nin "Bugünkü başarıda büyük emeği var canım arkadaşım Canan'ın. Sosyalist seçmeni HDP'li seçmen biraz da Canan sayesinde ferah ferah oy verdi. İyi ki var. İyi ki yoldaşımız. Her şey çok güzel oldu" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
KARAYILAN'IN CÜMLELERİNİ PAYLAŞTI
Ahmet Saymadi'nin PKK elebaşı Murat Karayılan'in cümlelerini Paylaşıp "Karayılan: Gerilla Türkiye ve Ortadoğu halklarının en önemli savunma gücüdür. Hiç değilse IŞİD'e karşı mücadele eden önemli bir güçtür" dediği görüldü.
DAMLA KAYA - SABAH
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