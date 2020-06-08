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Devletin gizli belgelerini sızdırmışlardı! 3 şüpheliye ‘Siyasal ve Askeri Casusluk’tan gözaltı

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş , ODA TV Haber Müdürü ve Tele-1 Televizyonu Temsilcisi ’in; “Siyasal ve ” suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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DEVLETİN GİZLİ BELGELERİNİ SIZDIRMIŞLARDI!

Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Baran, ODA TV Haber Müdürü Müyesser Uğur ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel'in; devletin gizli kalması gereken bilgileri askeri kurumların dışına çıkardığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri; astsubay , ve 'i, bugün saat 06:30 itibariyle Ankara ve 'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2019/190608 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; ş��phelilerin "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.

Kenan Kıran/SABAH

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