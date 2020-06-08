Devletin gizli belgelerini sızdırmışlardı! 3 şüpheliye ‘Siyasal ve Askeri Casusluk’tan gözaltı
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Baran, ODA TV Haber Müdürü Müyesser Uğur ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel’in; “Siyasal ve Askeri Casusluk” suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Baran, ODA TV Haber Müdürü Müyesser Uğur ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel'in; devletin gizli kalması gereken bilgileri askeri kurumların dışına çıkardığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri; astsubay Erdal Baran, Müyesser Uğur ve İsmail Zeki Dükel'i, bugün saat 06:30 itibariyle Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2019/190608 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; ş��phelilerin "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.
Kenan Kıran/SABAH
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