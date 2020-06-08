Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıya katıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 14.15'te başladı.
Toplantıda iç ve dış politika ile ekonomideki son gelişmeler ele alınacak. Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki son durum da masada olacak.
Kongre süreci de toplantıda görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor. Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun da ele alınması bekleniyor.
Toplantı sonrası saat 17.00'de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
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