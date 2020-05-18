İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Oda TV'li Müyesser Yıldız'a sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Çemçe grubu'' üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan Oda TV'li Müyesser Yıldız'a sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, Müyesser Yıldız'a ithafen: ''Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır'' ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: ''Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır''
Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 18, 2020
Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi...
Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil,
devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır pic.twitter.com/kcDPaA3Ewy
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