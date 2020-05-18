18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Oda TV'li Müyesser Yıldız'a sert tepki

İçişleri Bakanı , ''Çemçe grubu'' üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan Oda TV'li 'a gösterdi. , Müyesser Yıldız'a ithafen: ''Çemçe grubunun itlafına bir bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN ODA TV'Lİ MÜYESSER YILDIZ'A SERT TEPKİ

şu ifadeleri kullandı: ''Çemçe grubunun itlafına bir bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır''

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