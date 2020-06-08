Ankara'da dev proje için start verildi
Altındağ Belediyesi tarafından yapımına başlanan 50 dönüm büyüklüğündeki Altın Bahçe rekreasyon projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altın Bahçemiz Altındağ’ın değerine değer katacak. Şimdiden herkese, hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Altındağ Belediyesi, Ankara'ya yepyeni bir yeşil alan kazandırıyor. Tamamlandığında Ankara'nın kuşbakışı izlenebileceği ve seyir terasının da bulunacağı Altın Bahçe, 50 dönüm arazi üzerine kurulu… Dev proje için çok sayıda gecekondunun yıkıldığı bölgede çalışmalar tamamlandığında, Altındağ 50 dönüm büyüklüğünde yeni bir yeşil alan kazanacak. Çalışmaların büyük bir hızla ilerlediğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altın Bahçemiz Altındağ'ın değerine değer katacak. Şimdiden herkese, hepimize hayırlı olsun" dedi.
MUHTEŞEM SEYİR TERASI, GECE ŞÖLENİ
Başpınar'da yapımı devam eden Altın Bahçe'de; spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, seyir terası, mescit ve kafeterya gibi bölümleri ile her yaşa hitap edebilecek büyük bir rekreasyon alanı olacak. Projenin tasarımı ve yapım aşamasında en çok çocukları önemsediklerini belirten Başkan Asım Balcı, alanda 3 adet çocuk oyun alanı bulunduğunu söyledi. Başkan Balcı "Projemizde engelsiz oyun alanı, 3-6 ve 6-12 yaş grupları için temalı oyun alanı ve macera oyun alanı olmak üzere 3 adet oyun alanı bulunuyor. Toplamda 1600 metrekarelik alanı sadece çocuklarımız için, onların yüzü gülsün diye ayırdık. Çocuklarımızın mutlu olması bizim için çok önemli…" ifadelerini kullandı.
GÜL KOKULU BAHÇE, ÜCRETSİZ Wİ-Fİ
Altın Bahçe, her noktasına dikilen rengarenk güllerle, Altındağlı vatandaşların içini açacak. Altın Bahçe'nin her yaştan Altındağlı vatandaşa keyif vermesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı "Alanda yer alan gül bahçeleri, sarmaşık güllerle sarılı geçiş yolları, gül bahçeleri içerisindeki oturma alanları, mis gibi gül kokan gezinti yolları, fıskiyeli süs havuzları gibi her detay Altındağlı vatandaşlarımızın keyif alması için özenle tasarlandı" dedi. Başkan Balcı ayrıca, alanda herkesin kullanımına açık olacak ücretsiz internetin de bulunacağını sözlerine ekledi.
"KORONAVİRÜS BİZİ YAVAŞLATMADI"
Başkan Balcı "Koronavirüsle mücadele tedbirleri bizim çalışmalarımızı yavaşlatmadı. Aksine Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutabilmek için çok daha fazla çalıştık, daha fazla gayret gösterdik. Yine bir sözümüzü daha tutmanın rahatlığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altındağ'a dev bir yeşil alan yapacağımıza, daha fazla yeşil alan kazandıracağımıza söz vermiştik. Şükürler olsun, Allah bu sözümüzü tutmayı da nasip etti. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şimdiden Altındağımıza, Ankaramıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. En kısa sürede, Altın Bahçemizde Altındağlı kardeşlerimizle sağlıklı günlerde buluşabilmeyi ümit ediyorum." dedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 2020'de bekçi alımı olacak mı?
- TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı
- Yunan çıldıracak! "Türkiye karşısında şansınız yok"
- CHP'li belediye terör zanlısına ihale verdi
- Ayasofya cami olacak mı? Danıştay'a flaş başvuru
- Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları...
- AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar
- "Pes" dedirten görüntüler sonrası polis harekete geçti
- Ayasofya ibadete açılacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman?
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2020'de bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- Son dakika: Eğlence yerleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan eğlence mekanları ile ilgili açıklama
- Son dakika: 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...
- Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?