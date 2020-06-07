Son dakika: Cumhurbaşkanlığından Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına çok sert tepki gösterdi. Oktay, " Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır."
"RUM YÖNETİMİ DERHAL FAİLLERİ BULMALI"
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalı ise, "Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez." mesajını paylaştı.
SON DAKİKA: GÜNEY KIBRIS’TAN BAYRAK PROVOKASYONU! TUZLA CAMİSİ’NİN DUVARINA BİZANS BAYRAĞI ASTILAR |VİDEO
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