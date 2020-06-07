Bakan Koca'dan 'eldiven ve maske' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış maske ve eldivenlerin canlı virüs taşıyabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atar atmaz da yenisini takın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın.
Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin" ifadesini kullandı.
KULLANILMIŞ KORONAVİRÜS MASKESİ ve eldivenler, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin. pic.twitter.com/ajDyUSUTYE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
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