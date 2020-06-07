07 Haziran 2020, Pazar
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Bakan Koca'dan 'eldiven ve maske' uyarısı

, kullanılmış maske ve eldivenlerin canlı virüs taşıyabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atar atmaz da yenisini takın" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN 'ELDİVEN VE MASKE' UYARISI

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın.

Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin" ifadesini kullandı.

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