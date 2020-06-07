07 Haziran 2020, Pazar
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Güney Kıbrıs’ta skandal! Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar

'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına bayrağı asıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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BİR PROVOKASYON DAHA! CAMİ DUVARINA BİZANS BAYRAĞI

Olay, Larnaka'da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından bayrağı asıldı.



SUÇLULAR DERHAL BULUNSUN

Kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

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