07 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Avaşin'de 4 PKK'lı terörist öldürüldü

(MSB), Irak kuzeyi bölgesinde düzenlenen hava harekâtıyla 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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