Güney Kıbrıs'ta Tuzla Camii'ne yapılan çirkin saldırıya İletişim Başkanı Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde bulunan Tuzla Camii'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı:



"Güney Kıbrıs'ta yine insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduk. Larnaka'daki Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılması bizleri ve inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaralamıştır.

Güney Kıbrıs'ta yine insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduk. Larnaka'daki Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılması bizleri ve inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaralamıştır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 7, 2020