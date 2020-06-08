08 Haziran 2020, Pazartesi
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Güney Kıbrıs'ta Tuzla Camii'ne yapılan çirkin saldırıya İletişim Başkanı Altun'dan tepki

İletişim Başkanı , 'ta 'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun paylaşımında, ''Güney Kıbrıs’ta yine insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduk. Larnaka’daki Tuzla Camii’ne Bizans bayrağı asılması bizleri ve inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaralamıştır.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020
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GÜNEY KIBRIS'TA TUZLA CAMİİ'NE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ

İletişim Başkanı , 'ın Larnaka şehrinde bulunan 'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kıbrıs'ta yine insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduk. Larnaka'daki Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılması bizleri ve inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaralamıştır.


Tarihin binlerce yıllık sayfaları içerisinde kendi payına yalnızca barbarlığın, fikir ve inanca saldırının, talanın ve soykırımın utanç verici şöhreti miras kalan alçak zihniyet İslâm'a ve 'ye duyduğu derin nefret ve kini bir kez daha mabedlerimize saldırarak göstermiştir.

İslâm'a ve Müslümanlara saldırmanın sözüm ona fikir hürriyeti adı altında artık kurumsal bir yapıya büründüğünü ve adeta teşvik edilircesine her geçen gün şiddetini artırdığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz.

Asırlar boyunca insanlığa barış ve selamet kaynağı ve kadim medeniyetimizin ufuk çizgisi olan İslâm, her türlü sistematik saldırıya, tahrif ve bozgun hareketlerine karşı ilanihaye yollarımızı ve yıllarımızı aydınlatmaya devam edecektir.

Türkiye, medeniyetinden aldığı ilham ve aşkla coğrafyamızı yeniden barış ve selamet diyarına dönüştürmek için tüm gücüyle mücadeleye devam edecektir. Bugün 'in her bir köşesinde verdiğimiz destansı mücadele medeniyetimizden aldığımız kutlu ilhamın bir tezahürüdür.

Türkiye, basit provokasyonlar gibi görünen bu tür eylemlerin altında yatan motivasyon kaynağının ne olduğunun farkında ve bilincindedir. İslâm'a ve Türkiye'ye yapılan alçakça saldırıların bir an önce durdulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istemek en tabii hakkımızdır.

Herkes bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti, sembol mekânlar üzerinden kendi varlığına karşı işlenen her türlü alçak saldıyı durduracak, tüm inanç ve kimliklerin barış içerisinde yaşadığı kardeşlik atmosferini Akdeniz'de yeniden inşa edecek kabiliyet ve kudrettedir."
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