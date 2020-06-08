Güney Kıbrıs'ta Tuzla Camii'ne yapılan çirkin saldırıya İletişim Başkanı Altun'dan tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs'ta Tuzla Camii'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun paylaşımında, ''Güney Kıbrıs’ta yine insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduk. Larnaka’daki Tuzla Camii’ne Bizans bayrağı asılması bizleri ve inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaralamıştır.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde bulunan Tuzla Camii'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı:
"Güney Kıbrıs'ta yine insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduk. Larnaka'daki Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılması bizleri ve inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaralamıştır.
Güney Kıbrıs'ta yine insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduk. Larnaka'daki Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılması bizleri ve inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaralamıştır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 7, 2020
Tarihin binlerce yıllık sayfaları içerisinde kendi payına yalnızca barbarlığın, fikir ve inanca saldırının, talanın ve soykırımın utanç verici şöhreti miras kalan alçak zihniyet İslâm'a ve Türkiye'ye duyduğu derin nefret ve kini bir kez daha mabedlerimize saldırarak göstermiştir.
İslâm'a ve Müslümanlara saldırmanın sözüm ona fikir hürriyeti adı altında artık kurumsal bir yapıya büründüğünü ve adeta teşvik edilircesine her geçen gün şiddetini artırdığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz.
Asırlar boyunca insanlığa barış ve selamet kaynağı ve kadim medeniyetimizin ufuk çizgisi olan İslâm, her türlü sistematik saldırıya, tahrif ve bozgun hareketlerine karşı ilanihaye yollarımızı ve yıllarımızı aydınlatmaya devam edecektir.
Türkiye, medeniyetinden aldığı ilham ve aşkla coğrafyamızı yeniden barış ve selamet diyarına dönüştürmek için tüm gücüyle mücadeleye devam edecektir. Bugün Akdeniz'in her bir köşesinde verdiğimiz destansı mücadele medeniyetimizden aldığımız kutlu ilhamın bir tezahürüdür.
Türkiye, basit provokasyonlar gibi görünen bu tür eylemlerin altında yatan motivasyon kaynağının ne olduğunun farkında ve bilincindedir. İslâm'a ve Türkiye'ye yapılan alçakça saldırıların bir an önce durdulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istemek en tabii hakkımızdır.
Herkes bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti, sembol mekânlar üzerinden kendi varlığına karşı işlenen her türlü alçak saldıyı durduracak, tüm inanç ve kimliklerin barış içerisinde yaşadığı kardeşlik atmosferini Akdeniz'de yeniden inşa edecek kabiliyet ve kudrettedir."
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