Yunanistan'dan Türkiye hakkında küstah açıklama
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hakkına göz diken Yunanistan, küstah açıklamalarına devam ediyor. Türkiye ile karşı karşıya geldiği her pozisyonda Avrupa'ya şikayette bulunan Yunanistan hükümeti, "Türkiye'den korkmuyoruz" açıklamasında bulundu.
Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petras, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'nin eylemleri kışkırtıcı ve sorunların çözümüne yardımcı değil" şeklinde yaptığı açıklamayı da olumlu bulduğunu ve Washington hükümetinin Yunanistan'dan yana tavır aldığını söyledi.
Doğru Akdeniz'deki gerilim hakkında, "Yaptığımız hazırlıklar ve gönderdiğimiz mesajlar daha fazla sorununun çıkmamasına yönelik adımlardır" diyen Hükümet Sözcüsü, "Biz Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine sahibiz. Bu karşılıklı bir gelişmenin sonucu, yalnızca tek taraflı değil" ifadelerini kullandı.
"HER TÜRLÜ SONUCA HAZIRLIKLIYIZ"
İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası her türlü sonuca hazırlık olduklarını dile getiren Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Geçen hafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji Bakanlığı'nın kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin aldığı bu kararı Yunanistan'ın egemenlik haklarını gasp etmek için yaptığı çalışmaların bir parçası olduğunu iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, Yunanistan'a verdiği karşılıkta, bu sahaların, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu belirtmişti.
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