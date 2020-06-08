08 Haziran 2020, Pazartesi
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İşte emekliye ayrılan emniyet müdürleri

tarafından emekliye ayrılan emniyet müdürlerinden birçoğunun isimleri  belli oldu. Müdürü emekliye sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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İŞTE EMEKLİYE AYRILAN EMNİYET MÜDÜRLERİ

Sema DALGIÇ / SABAH

(EGM) (YDK) 319 emniyet müdürünün terfi ve emeklilik durumunu değerlendirdi.

YDK'nın cuma günü sonuçlanan görüşmelerinden 153 1. Müdürü ve 166 2. Sınıf Emniyet Müdürünün emeklilik ve terfi durumları görüşüldü.

20 Mayıs'ta başlayan görüşmeler neticesinde aralarında 30'dan fazla polis baş müfettişi de bulunan 46'sı 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 42'si 2. Sınıf Emniyet Müdürü olmak üzere toplamda Müdürü emekliye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşen kurul toplantısında emekli edilen emniyet müdürlerinin kadrosuzluktan emekli edildiği, göreve devam etmesine karar verilenlerin ise hizmet ihtiyacı nedeniyle görevlerinin 2'şer yıl uzatılmasına karar verildiği öğrenildi.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz soruşturmalarında görev yapan 30'dan fazla baş müfettiş emekli olurken Genel Başkanı 'nun 10 yıl gibi uzun bir süredir yakın korumalığını yapan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eski koruma müdürü da emekli olan emniyet müdürleri arasında yer buldu. Emekli edilen emniyet müdürleri arasında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten'in de bulunması dikkat çekti.

EMEKLİ EDİLEN BAZI MÜDÜRLER:

Ahmet Korkmaz,

Haydar Şentürk,

Adem Erduruca,

Mahmut Aksüt,

İsa Sarı,

Hüseyin Kömürcü,

Haşim Çakmaklı,

Bilal Şen,


Ahmet Korkmaz,

Çetin Güngörmez,

Yalçın Erten,

Zübeyir Okur,

Mustafa Veyseloğlu,

Adil Alper Ercan,

Sinan Kökten,

Soner Özyer,

Ahmet M. Ekşi,

Hacı Ahmet Aydoğan,

Abdulkadir Akseki,

Kenan Daşkın,

İbrahim Erkalaycı,

Sabri Yıldız,

Zafer Coşkun,

Koray Aslan,

,

Kadir B. Öztürk,

Yücel Kaya,

Şemsettin Koç,

Orhan Memiş,

Erdal Ildız,

Nedim Arkan,

Mehmet Taşçı,

Ahmet Çelikkaya,

Engin Gürbüz ve

Nezir Balcı.

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