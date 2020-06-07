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Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha /Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak 'ta faaliyet gösterdiği belirlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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İKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU TESLİM OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha /Habur Sınır kapısından teslim oldu.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU
Yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak 'ta faaliyet gösterdiği belirlendi.


TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 84'E YÜKSELDİ
Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 84'e yükseldi.

Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülme hızlanarak devam edecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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