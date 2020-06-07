07 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne uyarı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 65 yaş üstüne tedbir uyarısında bulundu. yaptığı paylaşımda, "Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜNE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?" ifadesini kullandı.

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