Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne uyarı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 65 yaş üstüne tedbir uyarısında bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?" ifadesini kullandı.
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