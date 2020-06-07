07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kore gazileri için 10 bin maske

Kore gazileri için 10 bin maske

, 'nın 70. yılı dolayısıyla Kore gazilerine maske dağıttı. Türkiye Başkanı 'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
KORE GAZİLERİ İÇİN 10 BİN MASKE

, 'nın 70. yılı dolayısıyla Kore gazilerine maske dağıttı.

Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü nedeniyle ile Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Kendigel, Türkiye Başkanı 'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

GAZİLERE KORONA MESAJI

Törenin kovid-19 sebebiyle azami düzeyde katılım ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kore Başkonsolosluğu'nun gazilere özel olarak Valilikten aldığı seyahat izni onayı çerçevesinde takdim töreni gerçekleşmiştir. Törenden sonra Marmara Bölgesi'nde (İstanbul dahil 11 il) ikamet eden 414 Kore gazisi için toplam 10 bin adet maske Başkonsolosluğumuz tarafından gazilerimizin adreslerine dağıtılacaktır. Başkonsolos Jessy Yeunju Jang, Kovid-19'a rağmen gazilere olan içten minnettarlığımızı bizzat iletmek adına Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gaziler İşleri Bakanlığı ile birlikte bu törenin gerçekleştirildiğini belirterek, Gazilerimiz ve aileleri için yararlı olmasını temenni etmiştir."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA