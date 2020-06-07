07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı " meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı , " İnsani Yardım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.

"BİR KERE HERKES ŞUNU İYİ ANLAMALIDIR..."

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

" günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece 'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir."

"TÜRKİYE GÖÇ DALGASININ İÇERİSİNDE SÜRECİ BAŞARIYLA YÖNETTİ"

Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike yaşanmamıştır."

TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı TSK'DAN GÖZ DOLDURAN BAŞARI: ABD, RUSYA, FRANSA, İTALYA VE İNGİLTERE'Yİ GERİDE BIRAKTI
TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA