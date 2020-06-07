Belçika'da militanlar protestoyu sokak savaşına çevirdi
Sabancı suikasti sanığı Fehriye Erdal ve PKK-KCK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar gibi teröristleri Türkiye'ye vermeyerek besleyen Belçika'nı başı belada. ABD'de öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar, militanların dahil olmasıyla sokak savaşına döndü.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestonun ardından bir grup, çevredeki lüks mağazaları yağmaladı.
MAĞAZALARI YAĞMALADILAR
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı barışçıl gösterilerin ardından yüzleri maskeli bazı kişiler, lüks mağazaların bulunduğu Avenue Louise bölgesinde mağazaların camlarını kırdı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganların girebildikleri mağazaları yağmaladığı, sokaktaki çöp kutularını da ateşe verdiği görüldü.
Gösterinin organizatörlerinden Taino Serouben, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu saldırılarla bir ilgimiz yok. Biz, barış mesajı verdik." dedi.
Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda toplanan binlerce kişi "siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmişti.
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