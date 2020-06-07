08 Haziran 2020, Pazartesi
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Belçika'da militanlar protestoyu sokak savaşına çevirdi

Sabancı suikasti sanığı Fehriye Erdal ve PKK-KCK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar gibi teröristleri 'ye vermeyerek besleyen 'nı başı belada. ABD'de öldürülen siyahi için başlayan protestolar, militanların dahil olmasıyla sokak savaşına döndü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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BELÇİKA'DA MİLİTANLAR PROTESTOYU SOKAK SAVAŞINA ÇEVİRDİ

'nın başkenti 'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi için düzenlenen protestonun ardından bir grup, çevredeki lüks mağazaları yağmaladı.

MAĞAZALARI YAĞMALADILAR

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı barışçıl gösterilerin ardından yüzleri maskeli bazı kişiler, lüks mağazaların bulunduğu Avenue Louise bölgesinde mağazaların camlarını kırdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganların girebildikleri mağazaları yağmaladığı, sokaktaki çöp kutularını da ateşe verdiği görüldü.

Gösterinin organizatörlerinden Taino Serouben, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu saldırılarla bir ilgimiz yok. Biz, barış mesajı verdik." dedi.

Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda toplanan binlerce kişi "siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı etmişti.

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