Bundan daha güzel özetleyemezler, bundan daha güzel somutlayamazlardı.

Kendi kalelerine öyle bir gol attılar ki...

Şeytanın aklına gelmezdi, korona maskesine Atatürk yazmak... Ağzına burnuna dantelli fistolu kadın donu geçirenler bile görülmüştü ama böylesi...

Onların aklına geldi. Maskeyi kırmızı yaptılar, bir köşede Atatürk yazıyor, öbür köşede de ayyıldız var.

Böylece "Atatürkçü maskesi taşıyorlar" lafı da hayata geçmiş oldu.

Lakin... Bu maskeleri kullandıktan sonra atmak şart, kurallara tam uymak için de doktorlar "üç saat sonra" diyorlar...

Yani Atatürklü ve Türk bayraklı bezi çıkarıp atacaklar.

Attılar da!

Maskeler çöp tenekelerinden toplanıyor.

Tarihe "Atatürk'ü ve Türk bayrağını çöpe atanlar" olarak geçecekler.

Bunların sevgili dostları olan faşistler bu konuda ne diyorlar acaba?

***

Bu sefer yürüyüş ne tarafa Kemal Bey?



Enis Berberoğlu'nu kurtarmak için bir yürüyüş düzenleme fikrini Kılıçdaroğlu'na Hüsamettin Cindoruk vermişti.

Hüsamettin Bey küçük abdestini tutamıyordu ama mesele Tayyip düşmanlığı olunca kafası vızır vızır işliyordu.

Kemal Bey Ankara'dan çıktı, Maltepe'ye kadar yürüdü.

Hatta yürüyüşe ucundan kıyısından katılan Hasan Cemal ağabeyimiz "Maltepe bizi kesmez, bir koşu Edirne'ye kadar gidip Selahattin Demirtaş'ı da kurtaralım" demişti de Kılıçdaroğlu buna yanaşmamıştı. ("Suyunu çıkarma Hasan Bey" de demiş midir?)

Şimdi Enis gene kodeste, Kemal Bey bu sefer de yürüyecek midir? Azimeti ne tarafa olacaktır?

Adam "18 ayım kaldı, hayırlısıyla yatar çıkarım" diyor, bu Kemal Bey'i kesecek midir?

O yürüyüşten sonra Çanakkale'ye bir "adalet tanrıçası" heykeli dikeceklerdi, ucunu göremedik.

Bu sefer nereye hangi putu dikerler?

Acaba "çakal kafalı eski Mısır tanrısı Anubis" uygun düşer mi?

Hani çakallık gırla ya, o bakımdan...

Aman ayaklarına bu sefer bari mukayyet ol Kemal Bey, gene tırnağın düşmesin.

Her akşam sıcak suyla bol bol yıka, kokmasın.

Batticon falan da sür, mikrop kapmasın.

Yürüyüş sırasında birbirine Kovid- 19 satacak olan ihvanının hesabını da kurultayda verirsin artık, kırılmadık adam kalırsa.

Yürüyüş sırasında "kendi önerdiğim ve olumlu oy da verdiğim kanuna göre yapılan uygulamayı protesto ediyorum" diye de bağır ki büsbütün gülünç ol.