Son dakika: Rusya'dan darbeci Hafter ve müttefikleri ile ilgili flaş açıklama
Son dakika haberi; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından açıklanan Kahire Bildirgesi’ni desteklediklerini duyurdu.
Bogdanov, Ria haber ajansına, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin Hafter ve müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Libya'ya yönelik ilan ettikleri siyasi girişim ve 8 Haziran'da ülke genelindeki ateşkes çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Böyle bir girişimi beklediklerine işaret eden Bogdanov, bu girişimin hazırlandığını bildiklerini belirtti.
Bogdanov, "Mısır Cumhurbaşkanı'nın teklifinin içeriğini okuduk, elbette Libya'da bir an önce çatışmaların durdurulmasına yönelik her türlü teklifi destekliyoruz." ifadesini kullandı.
"KAHİRE BİLDİRGESİ" İSİMLİ DUYURU YAPILMIŞTI
Libya Ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri bugün Kahire'de toplanmıştı.
Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.
Sisi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA
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