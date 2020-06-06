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Son dakika: Rusya'dan darbeci Hafter ve müttefikleri ile ilgili flaş açıklama

; Devlet Başkanı ’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milislerin, sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından açıklanan ’ni desteklediklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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RUSYA'DAN DARBECİ HAFTER İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bogdanov, Ria haber ajansına, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin Hafter ve müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile 'ya yönelik ilan ettikleri siyasi girişim ve 8 Haziran'da ülke genelindeki çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Böyle bir girişimi beklediklerine işaret eden Bogdanov, bu girişimin hazırlandığını bildiklerini belirtti.

Bogdanov, "Mısır Cumhurbaşkanı'nın teklifinin içeriğini okuduk, elbette Libya'da bir an önce çatışmaların durdurulmasına yönelik her türlü teklifi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"KAHİRE BİLDİRGESİ" İSİMLİ DUYURU YAPILMIŞTI

Libya Ordusu, son dönemde 'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri bugün Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Sisi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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