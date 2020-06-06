Başkan Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaştığını mesajında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. pic.twitter.com/jTlOO4DUD4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2020