06 Haziran 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Son dakika haberi; Başkan hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaştığını mesajında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN GURUR TABLOSUNU PAYLAŞTI

Son dakika haberi; Başkan hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaştığını mesajında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan video konferans ile Rize'de açılışa katıldı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VİDEO KONFERANS İLE RİZE'DE AÇILIŞA KATILDI
Son dakika: Başkan Erdoğan, F klavye birincisi Nisa ile telefonda görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, F KLAVYE BİRİNCİSİ NİSA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

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