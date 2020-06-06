Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Aleyna Çakır iddialarıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden Aleyna Çakır hakkında gündeme getirilen iddialar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya üzerinden Aleyna Çakır hakkında gündeme getirilen iddialar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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