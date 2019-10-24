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Rasulayn hastanesinin altında YPG'li hainlerin kazdığı tüneller ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
RASULAYN HASTANESİNİN ALTINDA YPG'Lİ HAİNLERİN KAZDIĞI TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü /PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan 'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı. Hastanede güvenlik önlemleri alan askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.

AA, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan 'da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntüledi. Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.

İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.

TÜNELİN GİRİŞİNE TUZAKLANMIŞ BOMBALAR TESPİT EDİLDİ

Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.

Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.

Resulayn hastanesinin altında teröristlere ait tüneller bulundu |Video RESULAYN HASTANESİNİN ALTINDA TERÖRİSTLERE AİT TÜNELLER BULUNDU |VİDEO

Teröristlerin, Rasulayn'dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.

Hastanenin acil servis girişi önünde de teröristlerin kaçarken yakıp kullanılamaz hale getirdiği araçlar görülüyor.

AA, 21 Ekim'de de ilçeyi kaplayan tünel sisteminin ortaya çıkarıldığı görselleri yayımlamıştı. İlçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluktaki tünellerin bazılarının Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edilmişti.

Türkiye ve ABD'nin 17 Ekim'de vardığı mutabakat çerçevesinde /PKK'lı teröristler, araçlarla Rasulayn'dan Haseke'ye çekilmişti.

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN RESULAYN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Terör örgütü YPG işgalindeki Ayn el Arab havadan görüntülendi TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İŞGALİNDEKİ AYN EL ARAB HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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