Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bağlantı kesildi! 7 kilometre derinliğe girildi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör yuvalarını temizlemek ve bölgede istikrarı sağlamaya yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. A Haber canlı yayınında Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Tel Abyad ve Rasulayn arasında bağlantının kesildiğini ve 7 kilometre derinliğe inildiğini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güneyimizde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor. Bölgede gelişmeleri anbean takip eden A Haber ekipleri yaşanan tüm gelişmeleri anbean izleyicilere aktarıyor.

KÖYLER TERÖRDEN ARINDIRILIYOR

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Tel Abyad ve Rasulayn arasında bağlantının kesildiğini ve 7 kilometre derinliğe inildiğini aktardı. Kerim Ulak, Tebatin, Meşrefe, Bireşik ve Havi köylerinde kontrol sağlandığını belirtti.

TELABYAD VE RASULAYN BAĞLANTISI KESİLDİ

Suluk ve Tel Abyad bağlantısının kesildiğini aynı zamanda Kassa köyünün terörden arındırıldığı anlattı. Ulak, Rasulayn ve Tel Abyad arasında yer alan ikmal hattı olan Tel Arkam ikmal noktasının kontrol altına alındığını ifade etti.



