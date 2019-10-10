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Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bağlantı kesildi! 7 kilometre derinliğe girildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
TEL ABYAD VE RASULAYN BAĞLANTISI KESİLDİ!

’nin Fırat’ın doğusunda terör yuvalarını temizlemek ve bölgede istikrarı sağlamaya yönelik olarak başlattığı devam ediyor. A Haber canlı yayınında Müdürü , ve Rasulayn arasında bağlantının kesildiğini ve 7 kilometre derinliğe inildiğini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güneyimizde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatığı 2. gününde devam ediyor. Bölgede gelişmeleri anbean takip eden A Haber ekipleri yaşanan tüm gelişmeleri anbean izleyicilere aktarıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bağlantı kesildi! 7 kilometre derinliğe girildi TEL ABYAD VE RASULAYN ARASINDAKİ BAĞLANTI KESİLDİ! 7 KİLOMETRE DERİNLİĞE GİRİLDİ

KÖYLER TERÖRDEN ARINDIRILIYOR

A Haber Müdürü , ve Rasulayn arasında bağlantının kesildiğini ve 7 kilometre derinliğe inildiğini aktardı. Kerim Ulak, Tebatin, Meşrefe, Bireşik ve Havi köylerinde kontrol sağlandığını belirtti.

TELABYAD VE RASULAYN BAĞLANTISI KESİLDİ

Suluk ve Tel Abyad bağlantısının kesildiğini aynı zamanda Kassa köyünün terörden arındırıldığı anlattı. Ulak, Rasulayn ve Tel Abyad arasında yer alan ikmal hattı olan Tel Arkam ikmal noktasının kontrol altına alındığını ifade etti.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman! Barış Pınarı Harekatı’nda terör hedefleri vuruldu SON DAKİKA: A HABER CANLI YAYININDA BOMBARDIMAN! BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

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