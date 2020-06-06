Son dakika: Van'da ikinci dalga paniği! Vaka sayısı bir anda patladı
Son dakika haberine göre Van'ın Edremit ilçesinde yasak olmasına rağmen kurulan bir taziye çadırıyla bağlantılı olarak koronavirüs bulaşan kişi sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün ihmali sonucu virüs bulaşan kişi sayısı ise 15'e yükseldi. Yetkililer, sayının artmasından endişe ediyor.
Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde Gülçek ailesi tarafından yasak olmasına rağmen kurulan taziye bağlantılı koronavirüs vaka sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15'e yükseldi.
Van Valiliği, kent genelindeki koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı.
TAZİYE BAĞLANTILI VAKA SAYISI 44
Merkez Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde 15, Bakımlı Mahallesinde 3. İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalanı Mahallesinde 1, Vali Mithetbey Mahallesinde 4. Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde 7, Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2, Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi.
ŞOFÖRÜN İHMALİ SONUCU POZİTİF ÇIKAN VAKA SAYISI 15
Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde 10, İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde 3, Serhat Mahallesinde 1, Vali Mithatbey Mahallesinde 1 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.
ASKERE GİDEN GENCİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Bu arada, Çaldıran İlçesinde askere gidecek bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise aynı aileden 9 kişinin daha Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
KENTTE TOPLAM 530 VAKA
Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, kentteki toplam Kovid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayısını ise 19 bin olduğu belirtildi.
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