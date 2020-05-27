Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bayramda 35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, 81 il müdürlüğü personelinin pandemi kurallarına dikkat ederek bayram süresince 35 bin 332 şehit ailesi ve gaziyi ziyaret ettiğini belirtti.

Şehitlik ziyaretlerine refakat eden Bakanlık görevlilerinin şehit aileleri ve gazilere küçük hatıralar ve plaketler hediye ettiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman gazilerimizin, gazi ailelerimizin, şehit yakınlarımızın sadece bir gün değil, 365 gün yanında olduğumuzu hep vurguluyoruz. Zira, milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar. Şehitlerimizin hatıralarına, emanetlerine ve gazilerimize ilelebet sahip çıkacağız."