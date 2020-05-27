27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bayramda 35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ramazan Bayramı süresince sosyal izolasyon kurallarına uyularak 35 bin 332 ailesi ve gazinin ziyaret edildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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35 BİN ŞEHİT AİLEMİZ VE GAZİMİZ ZİYARET EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklamasında, 81 il müdürlüğü personelinin pandemi kurallarına dikkat ederek bayram süresince 35 bin 332 ailesi ve gaziyi ziyaret ettiğini belirtti.

Şehitlik ziyaretlerine refakat eden Bakanlık görevlilerinin şehit aileleri ve gazilere küçük hatıralar ve plaketler hediye ettiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman gazilerimizin, ailelerimizin, şehit yakınlarımızın sadece bir gün değil, 365 gün yanında olduğumuzu hep vurguluyoruz. Zira, milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar. Şehitlerimizin hatıralarına, emanetlerine ve gazilerimize ilelebet sahip çıkacağız."

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