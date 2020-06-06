Emlak Konut'tan ikinci hamle! Faiz oranlarını indirdiler...
"Hayallerini erteleme Türkiye" kampanyası başlatan Emlak Konut’tan bir hamle daha geldi. İki yıl ödemesiz, yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirimli tarihi konut kampanyası başlatan şirket faiz oranlarını, yüzde 0.79’dan 0.69’a indirdi.
SABAH'ın duyurduğu tarihi konut kampanyasında Emlak Konut GYO bir hamle daha yaparak faizleri indirdi. Şirket, 180 ay vadeli yüzde 0.79 faiz oranıyla başlattığı kampanyada faizi yüzde 0.69'a çekti. Edinilen bilgilere göre, Emlak Konut faizleri kademeli olarak düşürerek, 1 milyon liralık daire için yüzde 0.69, 1 milyon ila 2 milyon liralık daire için yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü konutlar için ise yüzde 0.79 faiz oranı uygulamaya başladı.
VATANDAŞIN CEBİ GÜLECEK
Kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek. Hesaplamalara göre, 500 bin liralık ev alan bir vatandaş kampanyanın ilk faiz oranı olan yüzde 0.79'u kullandığında 120 ayda aylık taksit ödemesi 5 bin 364 liraya, 180 ayda ise 4 bin 23 liraya geliyordu. Faiz oranı yüzde 0.69'a indirildiğinde 120 ay vadede aylık taksit 5 bin 141 liraya, 180 ayda ise 3 bin 776 liraya düşüyor. Böylece kampanya kapsamında 500 bin liralık bir ev için vatandaşın cebine 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira girecek. Kampanya kapsamında daire fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanılacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Kampanyada yüzde 10 da indirim uygulanacak. Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor. Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor.
İŞTE DEV KAMPANYAYA KATILAN PROJELER
Başkent Emlak Konutları
Büyükyalı İstanbul
Evora Denizli
Gebze Emlak Konutları 3. Etap
Göl Panorama Evleri
İstmarina
Karat 34
Koordinat Çayyolu
Köy Zekeriyaköy
Niğde Emlak Konutları
Temaşehir Konya
Tual Adalar
Tual Bahçekent
Avangart İstanbul
Avrupark Hayat
Cer İstanbul
Düşler Vadisi
Ebruli Ispartakule
Evora İzmir
İdealist Cadde
Merkez Ankara
Nidapark İstinye
Nidapark Küçükyalı
Semt Bahçekent
Validebağ Konakları
Yeniköy Konakları İstanbul
VATANDAŞIN CEBİ GÜLECEK
Kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek. Hesaplamalara göre, 500 bin liralık ev alan bir vatandaş kampanyanın ilk faiz oranı olan yüzde 0.79'u kullandığında 120 ayda aylık taksit ödemesi 5 bin 364 liraya, 180 ayda ise 4 bin 23 liraya geliyordu. Faiz oranı yüzde 0.69'a indirildiğinde 120 ay vadede aylık taksit 5 bin 141 liraya, 180 ayda ise 3 bin 776 liraya düşüyor. Böylece kampanya kapsamında 500 bin liralık bir ev için vatandaşın cebine 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira girecek. Kampanya kapsamında daire fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanılacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Kampanyada yüzde 10 da indirim uygulanacak. Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor. Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor.
İŞTE DEV KAMPANYAYA KATILAN PROJELER
Başkent Emlak Konutları
Büyükyalı İstanbul
Evora Denizli
Gebze Emlak Konutları 3. Etap
Göl Panorama Evleri
İstmarina
Karat 34
Koordinat Çayyolu
Köy Zekeriyaköy
Niğde Emlak Konutları
Temaşehir Konya
Tual Adalar
Tual Bahçekent
Avangart İstanbul
Avrupark Hayat
Cer İstanbul
Düşler Vadisi
Ebruli Ispartakule
Evora İzmir
İdealist Cadde
Merkez Ankara
Nidapark İstinye
Nidapark Küçükyalı
Semt Bahçekent
Validebağ Konakları
Yeniköy Konakları İstanbul
SABAH
EMLAK KONUT'TAN 2 YIL SONRA ÖDEMELİ KAMPANYA! İSTANBUL, ANKARA, İZMİR EMLAK KONUT PROJE FİYATLARI NE KADAR?
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