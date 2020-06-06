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Rüşvet ve vurguna Kılıçdaroğlu şemsiyesi! Göz yumuyor...

’nde yaşanan 30 milyonluk yolsuzluğa ve ’da ’ndeki 2 milyon liralık rüşvet skandalına sessiz kalan lideri , son olarak Belediye Başkanı ’ın 60 bin liraya villa kiralaması konusunda da suskun kaldı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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RÜŞVET VE VURGUNA KILIÇDAROĞLU ŞEMSİYESİ!

'nde yaşanan 30 milyon liralık vurgun ve yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de olduğu 18 kişi tutuklanmış, Belediye Başkanı görevden alınmıştı. 'nın Kumluca ilçesinde ise 'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun 2 milyon lira rüşvet aldığı, şahsına köşk yaptırdığı ve imarda usulsüzlükler yapıldığı öne sürüldü. 24. Dönem CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın ortaya attığı bu iddialar ile ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Son olarak ise seçim sloganı, ''ta daha iyi bir hayat' olan ve 'İsrafa son' pankartları asan CHP'li 'ın belediye başkanı seçildikten sonra Kuruçeşme'de satış değeri 30 milyon lira olan ultra lüks villayı aylığı 60 bin liraya kiraladığı ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU GÖZ YUMUYOR
CHP lideri ise CHP'li belediyelerde yaşanan vurgun, rüşvet ve yolsuzluklara hep sessiz kaldı. Kumluca'da gündeme getirdiği iddiaları müfettişlerle de paylaşan Yıldıray Sapan, "Yalova Belediyesi'nin 30 milyonluk yolsuzluğu, 'ndeki bazı meclis üyelerinin açıkça rüşvet istemesi ve son olarak 'ndeki 2 milyon liralık rüşvet skandallarına Kılıçdaroğlu sessiz kalıyor. CHP üye yapmadan önce bile 6 ay üyeleri araştırırdı. Bir referanssız yoksa üye dahi olmazdınız. Yeni CHP sokaktan adam toplayarak aday yapıyor. Böyle olunca da yolsuzluklar hem imarda hem doğrudan teminde yapılıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yaşananlara göz yumduğunu söyleyen Sapan, "CHP Kumluca İlçe Başkanı ve kendi meclis üyeleri birlikte rapor hazırlayıp genel merkeze bu belediye başkanının görevden alınması için dilekçe yazıyorlar. Kılıçdaroğlu'nın kapısını çalarak bu ismin görevden alınmasını istiyorlar. Partide etkili insanlar tarafından olay kapatılmak istendiğini duydum. Yeni CHP'de her alanda büyük bir çürüme var. uzantılarıyla iş birliği, ile iş birliği gibi. Bu tür rüşvet olayların bütün partiler bir araya gelerek ortak bir platform oluşturup birlikte bunun önüne geçilmesini düşünüyorum" diye konuştu.

CHP'li Belediye Başkanı Köleoğlu'nun son skandalından da bahseden Sapan, "Masalarda dansöz oynatılıyor birlikte eğlence yapılıyor. Belediye başkanı demek sorumlu bir insandır. Bu olay belediye başkanı olduktan sonra gerçekleşti. O hesabı kim ödedi mesela" diye konuştu.

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