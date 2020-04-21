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Artvin Yusufeli Barajı'nın yapım aşamaları görüntülendi
Türkiye'nin uzun vadeli enerji vizyonunun en önemli projeleri arasında yer alan ve ülkenin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Artvin Yusufeli Barajı'nda, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dev projenin yapım aşamaları da görüntülendi. Şantiyeye giriş çıkışların kapatıldığı, 4 bin 500 çalışanın şantiye içinde hazırlanan yaşam alanlarında konaklamaya başladığı belirtildi
Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:34
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