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Başkan Erdoğan: Yusufeli Barajı ekonomiye yılda 1,5 milyar TL katkı sağlayacak

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Giriş: 06.06.2020 16:25
Güncelleme:06.06.2020 16:36
Son dakika haberine göre; Yusufeli Barajı'nda gövdenin yüzde 75'ini tamamlayacak ''3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü'' törenle gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın yılda Türkiye ekonomisine katkısının 1.5 milyar lira olacağını söyledi.
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