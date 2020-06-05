Son dakika: YKS’ye girecek öğrenciler dikkat! Çok önemli duyuru
Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için 6 Haziran cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuru yapıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuruyu paylaştı.
Duyuruda tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.
Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınır olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10:00-17:00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
* Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 18 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak?
- Sağlık turizminin gözdesi olacak!
- Yunanistan polis botumuza taciz ateşi açtı!
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi
- O görüntülere inceleme başlatıldı!
- 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
- 3 ilde FETÖ-PDY'ye operasyon!
- YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- TSK'dan sınır ötesi harekat
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?
- ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?