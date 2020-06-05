05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: YKS’ye girecek öğrenciler dikkat! Çok önemli duyuru

Son dakika haberi... Nüfus ve tarafından 'ye girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için 6 Haziran cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuru yapıldı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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YKS’YE GİRECEKLER DİKKAT! ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Nüfus ve , Twitter hesabından 'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuruyu paylaştı.

Duyuruda tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınır olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10:00-17:00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

* Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

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