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Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavına geri sayım başladı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava girecekleri yerleri merak ediyorlar. Bu ay gerçekleştirilecek olan sınav ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:58
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