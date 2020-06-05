Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi açıklanmıştı. Sınav tarihinin belli olması ile birlikte öğrenciler hazırlıklara başlamıştı. Şimdi ise sınava giriş yerlerinin belli olacağı sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...