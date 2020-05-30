YKS adayları dikkat! ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklamalar! 2020 YKS sınavı nasıl olacak? Koronavirüse yakalananlar... YKS sınavına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci sınavın nasıl olacağı ile ilgili detayları araştırıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 YKS sınavı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Sınavın nasıl olacağı hakkında bilgi veren Aygün, koronavirüse yakalanan adaylar hakkında alınan tedbirleri de açıkladı. 2 milyon 433 bin 219 adayın başvuru yaptığı sınav 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. İşte 2020 YKS sınavının detayları... Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 09:52
2020 YKS sınavı nasıl olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, yeni tip koronavirüs salgını sonrası gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alınan önlemleri açıkladı. Koronavirüse yakalanan adaylar hakkında da açıklamalarda bulunan Aygün, sınav salonlarının kaç kişilik olacağı, bina ve salonlara girişlerin nasıl yapılacağı gibi merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 2020 YKS sınavı nasıl olacak? Koronavirüse yakalananlar sınava alınacak mı? İşte merak edilenler...
Koronovirüse yakalanan adaylar için bir çalışmanız var mı?
Sınavın uygulanacağı dönemde COVID-19 testi pozitif olan adaylar ÖSYM Başkanlığımıza başvurmalı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda bu adaylarımız yedek sınav binalarımızda sınava girebilecekler. Henüz böyle bir başvuru almadık.
Sınav binasına gelişten güvenlik kontrollerine, salonlara yerleşimden sınav anında kullanılacak maske ve dezenfektana, salondaki görevlilere kadar nasıl bir planlamanız var?
ÖSYM olarak 188 sınav merkezinde yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sınav binası olarak kullanılacak okullarımızın bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Benzer şekilde üniversitelerimizdeki sınav binaları önüne şeritler çekilerek sadece adayların ve görevlilerin girebileceği ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği alanlar oluşturulacak.
Sınav binalarına girişleri öncesinde adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecek ve kendi dezenfektanlarını da yanlarında getirebilecek. Sınav salonları ise sınav başlamadan önce ve sınav süresince havalandırılacak. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirme ve uyarılar yapılacak.
Sınav salonları kaç kişilik olacak? Mesafe nasıl korunacak? Sınav sırasında hijyen nasıl sağlanacak?
Salonlar sınav süresince havalandırılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak.