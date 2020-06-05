05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı

Son dakika: Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı

Son dakika haberi... yer alan ve bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere dair 'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
O GÖRÜNTÜLERE İNCELEME BAŞLATILDI!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı | VİDEO SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI | VİDEO

İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA