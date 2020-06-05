Son dakika: Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı
Son dakika haberi... Sosyal medyada yer alan ve bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere dair Milli Savunma Bakanı Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.
İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI
Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık turizminin gözdesi olacak!
- YKS’ye girecekler dikkat! Çok önemli duyuru
- YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- Yunanistan polis botumuza taciz ateşi açtı!
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi
- TSK'dan sınır ötesi harekat
- 3 ilde FETÖ-PDY'ye operasyon!
- 18 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak?
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
- 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?
- ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?