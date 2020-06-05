Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekilliği düşürülen 3 isim hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

Öte yandan Şentop açıklamasında, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kesin hükme engel değildir.

İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN BİR HUKUK CEHALETİDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü iddiasına da yanıt veren Şentop, "26. Dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir." dedi.

3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında açıklamalarına devam eden Şentop, "Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır." dedi.