05 Haziran 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan, Cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı

Son dakika haberine göre; Başkan , Cuma namazını 'nde kıldı. Cemaatle namaz kılınan camide sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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CUMA NAMAZINI BEŞTEPE MİLLET CAMİSİ'NDE KILDI

Başkan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı 'ndeki 'nde eda etti.

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