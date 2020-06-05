Başkan Erdoğan, Cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı. Cemaatle namaz kılınan camide sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde eda etti.
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